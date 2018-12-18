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Джошуа умоляет Уайлдера о бое 

Газета.Ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа в очередной раз выразил желание сразиться с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером, передает "Советский спорт".
"Я готов к бою. Умоляю? Да, я умоляю его. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу этого, и, да, я умоляю.
Уайлдер в моей голове. С точки зрения цифр наш бой более прибыльный, чем его гонорар за поединок с Тайсоном Фьюри", — цитирует Джошуа YouTube-канал iFL TV BoxingScene.
В своем крайнем поединке Джошуа нокаутировал россиянина Александра Поветкина, а Уайлдер завершил вничью бой против Фьюри.
Ранее сообщалось, что WBC не против провести объединительный поединок Джошуа и Уайлдера.
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