Джошуа умоляет Уайлдера о бое

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа в очередной раз выразил желание сразиться с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером, передает "Советский спорт"

"Я готов к бою. Умоляю? Да, я умоляю его. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Я хочу этого, и, да, я умоляю.

Уайлдер в моей голове. С точки зрения цифр наш бой более прибыльный, чем его гонорар за поединок с Тайсоном Фьюри ", — цитирует Джошуа YouTube-канал iFL TV BoxingScene.

В своем крайнем поединке Джошуа нокаутировал россиянина Александра Поветкина , а Уайлдер завершил вничью бой против Фьюри.

Ранее сообщалось, что WBC не против провести объединительный поединок Джошуа и Уайлдера.