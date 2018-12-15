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Митрополит Онуфрий наградил украинского боксера Усика орденом Ильи Муромца 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий наградил украинского боксера Александра Усика орденом преподобного Ильи Муромца первой степени, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
Ранее абсолютный чемпион мира, боксер Усик заявил, что готов встать на защиту Киево-Печерской лавры, если будет угроза ее захвата.
По данным информационно-просветительского отдела, митрополит Онуфрий в пятницу принял участие в VI церемонии награждения "Будущее нации". В рамках мероприятия были награждены дети и юноши, которые в течение года достигли особого успеха в областях образования, науки, культуры и спорта, также награду получил Усик.
"Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени", — говорится в сообщении УПЦ.
Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который начнется в Киеве в субботу. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
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