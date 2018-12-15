Украинский боксер Усик ответил националистам

Ранее спортсмен пообещал защитить Киево-Печерскую лавру от радикалов.

"Если вы идете по улице и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого. Естественно, я встану на сторону своего дома, своей веры", — приводит слова боксера "112 Украина".

На данный момент один из старейших православных монастырей охраняется силами киевской полиции. В органах правопорядка утверждают, что смогут обеспечить защитить лавру от провокаторов и радикалов без посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Усик станет актером после завершения карьеры.