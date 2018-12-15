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Украинский боксер Усик ответил националистам 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отреагировал на угрозы националистов в свой адрес, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Ранее спортсмен пообещал защитить Киево-Печерскую лавру от радикалов.
"Если вы идете по улице и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого. Естественно, я встану на сторону своего дома, своей веры", — приводит слова боксера "112 Украина".
На данный момент один из старейших православных монастырей охраняется силами киевской полиции. В органах правопорядка утверждают, что смогут обеспечить защитить лавру от провокаторов и радикалов без посторонней помощи.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Усик станет актером после завершения карьеры.
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