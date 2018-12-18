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Ломаченко высказался о возможном переходе в UFC 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко высказался о возможном переходе в смешанные единоборства (MMA), передает "Обозреватель".
Двукратный олимпийский чемпион признался, что ему интересен Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), однако он не хотел бы там выступать.
"Бой в UFC — хорошая идея, но я бы не стал это делать. Каждый должен заниматься своим делом, и я не хочу лезть в другие дела.
Насчет Конора Макгрегора мне нечего сказать — не хотелось бы просто хайпануть на этом, а потом не сделать", — сказал Ломаченко.
Ранее сообщалось, что глава Top Rank считает Ломаченко хуже боксеров полусреднего веса.
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