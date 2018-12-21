Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Усик признан боксером года 

Вести.Ru + ещё 12 13 часов назад
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик удостоился звания лучшего боксера года по версии ESPN. В споре за данную номинацию он опередил таких боксеров, как Василий Ломаченко, Энтони Джошуа, Майки Гарсия и Морис Хупер. Об этом сообщает Чемпионат.Com.
В 2018 году Усик добился наибольших достижений в карьере. В январе он стал финалистом турнира серии WBSS после того, как победил Майриса Бриедиса. После этого он в июле одержал победу в бою против россиянина Мурата Гассиева, завоевав трофей имени Мохамеда Али. Эта победа принесла ему титул абсолютного чемпиона мира.
Позже, в ноябре, Усик выиграл нокаутом у Тони Беллью, и, таким образом, защитил свой титул абсолютного чемпиона.
Вести.Ru: последние новости
Энтони Джошуа может провести реванш с Владимиром Кличко Энтони Джошуа: хочу стать чемпионом мира и умоляю Уайлдера о бое Бокс. WBO учредила для своих чемпионов новый титул
Бокс , Видео , Энтони Джошуа , Василий Ломаченко , Мурат Гассиев , Александр Усик , Мохамед Али
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ в России стал лучшим в истории
Сломавшая позвоночник гонщица высказалась
В увольнении Моуринью всплыл неприятный факт
Кокорину и Мамаеву предрекли возвращение в футбол
Глава UFC рассказал о главном недостатке Макгрегора
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:02
Нурмагомедов уйдет из UFC
MMA
00:44
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге
Футбол
01:15
«Аморальный человек»: модель разнесла Аршавина
Футбол
01:13
«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия
Футбол Статьи
03:44
Названа причина скандала со сборной РФ
Биатлон
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
01:00
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение