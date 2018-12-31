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Мейвезер уложил Насукаву в первом раунде 

News.ru + ещё 29 9 часов назад
Фото: соцсети
41-летний Флойд Мейвезер в выставочном бою против 20-летнего Тэнсина Насукавы одержал уверенную победу техническим нокаутом. Поединок закончился в первом раунде.
Начало шоу перенесли на несколько часов из-за опоздания непобеждённого американца, пишет ТАСС. В начале первого раунда оппоненты только обозначали удары. Спустя 60 секунд японец пропускает атаку соперника и теряет равновесие, падает, но находит в себе силы подняться.
После нокдауна боксёры оживились. Насукава стал действовать агрессивней, но большинство выпадов блокировались защитой Флойда. Последний, в свою очередь, бил точнее и дважды смог уложить японца на настил.
Третье падение стало решающим — секунданты Тэнсина отказались продолжать поединок.
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Бокс , ИТАР-ТАСС
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