Не встретил… Олимпийский чемпион погиб за 15 минут до Нового года. Как?

Герой страны мчался к новогоднему столу, но погиб в страшной аварии. Неужели её подстроили бандиты, не получившие долю от призовых?

Как это было

…До Нового года оставалось 15 минут. 20-летний парень, в одночасье ставший национальным героем, давил на газ. Ему очень хотелось встретить праздник в кругу друзей. Пару часов назад его чествовали на центральной площади родного города, после чего он поздравил маму, обнял её на прощание и отправился в путь длиной в 150 км.

Но приехать к праздничному столу одному из самых молодых олимпийских чемпионов в истории бокса было не суждено. Спортсмен не справился с управлением на зимней дороге, и автомобиль перевернулся. От полученных травм любимец всей страны скончался на месте. После главной победы в карьере он прожил всего три месяца. Его короткая жизнь оборвалась в тот момент, когда вокруг открывали шампанское и желали друг другу счастливого нового года.

Мечтал стать спортсменом и учил географию

Детство Бекзата Саттарханова никак не назовёшь лёгким. Он родился в Туркестане, в микрорайоне, который теперь носит его имя. Бекзат, как и миллионы его ровесников в СССР, на себе ощутил, каково жить на стыке эпох. Он пошёл в школу в Советском Союзе, а окончил её уже в независимом Казахстане. Мальчик с детства выделялся напористым характером и бескомпромиссностью. Друзья вспоминают, что Бекзат мгновенно бросался на защиту знакомых девочек, даже если обидчики были больше и сильнее.

В начальных классах его помимо любимой физкультуры привлекала математика, а позднее проснулась тяга к географии. Саттарханов твёрдо решил, что станет спортсменом и будет ездить на соревнования по всему миру, а потому с большим интересом узнавал про далёкие загадочные страны. Уже через несколько лет он побывает в Аргентине, Таиланде, Австралии, Германии и много где ещё. Но тогда, в начале 90-х, это казалось нереальным.

Сводил с ума девушек песнями под гитару

Подростком Бекзат просыпался каждое утро в пять утра, помогал родителям по хозяйству и перед школой отправлялся на двухчасовую пробежку. До боксёрского зала добираться приходилось на автобусе. Часто у мальчика не было нескольких тенге на билет, и 15-километровый путь он проделывал пешком. Несмотря на явный природный талант, возможность полностью посвятить себя любимому спорту у Саттарханова появилась довольно поздно. Только в 10-м классе он уехал в Шымкент, за 150 км от родного дома, где был принят в школу подготовки олимпийцев. У открытого высокого парня не было отбоя от поклонниц. Одноклассники боксёра вспоминают, что он пел лучше многих звёзд эстрады и буквально сводил девушек с ума песнями под гитару. Но все мысли Бекзата были связаны со спортом. Он мечтал прославить Казахстан и избавить свою семью от вечного безденежья. Поразительно, но всего за два года серьёзных занятий боксом Саттарханов пробился в молодёжную сборную Казахстана и заявил о себе как об одном из самых перспективных спортсменов мира в полулёгком весе. В 1998 году он завоевал серебро молодёжного чемпионата мира в Буэнос-Айресе, а уже через год в тяжелейшем поединке с украинским соперником вырвал путёвку на Олимпиаду в Сиднее. После боя вся майка Бекзата была в крови, но его это не волновало. Преодолевать трудности и терпеть он научился с детства.

Судейский заговор и грандиозный триумф

В Казахстане, безусловно, ждали от него олимпийского триумфа, но скорее через четыре года в Афинах. Вчерашнему юниору не хватало серьёзного международного опыта и авторитета у судей. Но сам Саттарханов в своём успехе, судя по всему, не сомневался. Бывшая учительница боксёра вспоминает, что увидела по телевизору новость о его попадании на Олимпиаду и пригласила к себе в гости. При расставании она попросила расписаться на открытке, и Бекзат не отказал. «С любовью и благодарностью, олимпийский чемпион Бекзат Саттарханов» — такую надпись спортсмен сделал за несколько месяцев до Олимпиады. Как чувствовал, что другого шанса у него не будет.

На Играх в Сиднее главным испытанием для Бекзата стал четвертьфинальный бой с представителем Турции Рамзаном Палиани. Этот поединок должен был стать для казахстанца последним на турнире. По многим свидетельствам, турки активно поработали с арбитрами и готовы были на всё, чтобы последний турецкий боксёр оказался на пьедестале. Сорвать заговор удалось тогдашнему вице-президенту Международной федерации бокса Бекету Махмутову. Чиновник смог добиться честного судейства, и Бекзат в труднейшей битве оказался сильнее Палиани — 12:11. В полуфинале скорости Саттарханова не выдержал марокканец, а в финале он не менее уверенно расправился с действующим чемпионом мира Рикардо Хуаресом из США. Это был абсолютный триумф. 20-летний парень, которого даже в Казахстане до Олимпиады знали немногие, принёс стране одну из трёх золотых медалей и за несколько дней превратился в настоящего национального героя. Президент страны наградил его главным государственным орденом, а тысячи девушек засыпали письмами с признаниями в любви.

Смерть за 15 минут до Нового года

Найти свою единственную Бекзат не успел. После Олимпиады вместе с другими призёрами он два месяца путешествовал по всему Казахстану и встречался с простыми людьми, которым подарил счастье и гордость в тяжёлое для страны время. Грандиозная сенсационная победа в корне изменила жизнь Саттарханова, но не его самого. Боксёр спокойно относился к популярности и хотел сосредоточиться на учёбе. Но его планы нарушила смерть. 31 декабря 2000 года Бекзат Саттарханов поучаствовал в торжественной церемонии на центральной площади родного Туркестана и получил награду «Спортсмен года». Около 10 вечера боксёр навестил родителей, обнял на прощание маму и вместе с двумя попутчиками отправился в Шымкент. Бекзату предстояло преодолеть 150 км на новом дорогом автомобиле, купленном на деньги от олимпийской победы. Времени до Нового года оставалось мало, и спортсмен давил на газ. За 40 километров до дома, где его уже ждали друзья, Саттарханов не справился с управлением, и машина перевернулась. Оба пассажира выжили, а золотой мальчик Казахстана Бекзат Саттарханов скончался на месте.

Вандалы осквернили могилу

Смерть знаменитого спортсмена многие СМИ называли загадочной и таинственной. Писали, что якобы аварию могли подстроить бандиты, с которыми боксёр отказался делиться призовыми. В пользу конспирологических версий говорит молчание свидетелей, то есть выживших пассажиров, а также отсутствие какой-либо информации в официальных источниках. Но сейчас, спустя 18 лет, большинство друзей и знакомых Бекзата сходятся во мнении, что то роковое ДТП спланировала сама судьба, без чьей-то помощи. В честь Бекзата Саттарханова назвали его родной микрорайон в Туркестане, его имя дали нескольким спортивным школам, а с 2007 года проводится детско-юношеский турнир памяти олимпийского чемпиона Сиднея. Однако у родителей и близких Бекзата есть опасения, что великого атлета могут забыть. Спортивный зал рядом с семиметровой статуей Саттарханова в Туркестане находится в аварийном состоянии, а в 2011 году произошёл и вовсе вопиющий инцидент. Неизвестные осквернили могилу Бекзата, украв медные копии его медалей. Мать спортсмена сказала тогда, что вандалы убили её сына во второй раз.