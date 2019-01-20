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Пакьяо защитил титул чемпиона мира WBA, победив Бронера 

ТАСС + ещё 71 11 часов назад
Фото: © AP Photo/John Locher
Филиппинец Мэнни Пакьяо защитил титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у американца Эдриена Бронера по очкам единогласным решением судей.
Пакьяо впервые защитил пояс WBA, который завоевал в прошлом бою благодаря победе над аргентинцем Лукасом Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде. Теперь в активе 40-летнего филиппинца 61 победа (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.
29-летний Бронер потерпел четвертое поражение при 33 победах (24 нокаутом) и одной ничьей. Американец становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Бронер не сумел выиграть третий поединок подряд — в июле 2017 года он проиграл американцу Майки Гарсии по очкам, а в апреле прошлого года свел вничью поединок с еще одним представителем США Джесси Варгасом.
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