Перед боем российского боксера включили гимн СССР

Организаторы поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе между россиянином Артуром Акавовым и представителем США Деметриусом Андраде включили гимн СССР вместо российского, сообщает ТАСС

Отмечается, что перед поединком все три куплета национального гимна были воспроизведены полностью со словами.

Бой, прошедший в Нью-Йорке, завершился в 12 раунде победой техническим нокаутом в пользу действующего чемпиона мира в среднем весе.

Андраде одержал 26-ю победу в профессиональной карьере. Для Акавова это третье поражение. В 2016 году россиянин также проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии WBO. Тогда по очкам победил британец Билли Джо Сандерс.