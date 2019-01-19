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Перед боем российского боксера включили гимн СССР 

Газета.Ru + ещё 33 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе между россиянином Артуром Акавовым и представителем США Деметриусом Андраде включили гимн СССР вместо российского, сообщает ТАСС.
Отмечается, что перед поединком все три куплета национального гимна были воспроизведены полностью со словами.
Бой, прошедший в Нью-Йорке, завершился в 12 раунде победой техническим нокаутом в пользу действующего чемпиона мира в среднем весе.
Андраде одержал 26-ю победу в профессиональной карьере. Для Акавова это третье поражение. В 2016 году россиянин также проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии WBO. Тогда по очкам победил британец Билли Джо Сандерс.
Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко провел со стриминговой платформой DAZN переговоры о заключении контракта на три боя.
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