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Усика шокировало состояние украинских дорог 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко остались недовольны состоянием дорог в республике. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсменов.
«Вот такая дорога под Мелитополем (Запорожская область). За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками! Сколько еще можно издеваться над водителями? Это полная жопа», — сказано в подписи к видео.
Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он неоднократно критиковал действующую украинскую власть и отказывался от государственных наград. При этом боксер признавался в любви к Украине и категорически отказывался менять гражданство.
Ломаченко — обладатель пояса чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и пояса чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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