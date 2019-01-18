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В США российского боксера обвинили в нападении на женщину 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В США боксер Сергей Ковалев предстал перед судом по обвинению в нападении на женщину. Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, женщина (ее имя не уточняется) утверждает, что спортсмен напал на нее и ударил по лицу, из-за чего она получила серьезные травмы. Ковалева задержали 9 июня в калифорнийском городе Биг Бэар Лейк.
Женщина заявила, что нападение произошло на вечеринке. По ее словам, она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Ковалеву предъявили обвинение, по которому ему грозит до четырех лет лишения свободы.
TMZ отмечает, что в суде боксер не признал себя виновным. Второе заседание по его делу должно состояться в марте. По данным издания, 2 февраля он проведет матч-реванш с Элейдером Альваресом.
Ковалев несколько раз становился чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO.
Бокс , Прочее , Сергей Ковалев
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