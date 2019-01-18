В США российского боксера обвинили в нападении на женщину

В США боксер Сергей Ковалев предстал перед судом по обвинению в нападении на женщину. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, женщина (ее имя не уточняется) утверждает, что спортсмен напал на нее и ударил по лицу, из-за чего она получила серьезные травмы. Ковалева задержали 9 июня в калифорнийском городе Биг Бэар Лейк.

Женщина заявила, что нападение произошло на вечеринке. По ее словам, она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Ковалеву предъявили обвинение, по которому ему грозит до четырех лет лишения свободы.

TMZ отмечает, что в суде боксер не признал себя виновным. Второе заседание по его делу должно состояться в марте. По данным издания, 2 февраля он проведет матч-реванш с Элейдером Альваресом.

Ковалев несколько раз становился чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF и WBO.