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Россиянин Курбанов 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой против Кастильо 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: @magomed_kurbanov__
Российский боксер Магомед Курбанов 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой с американцем Вальтером Кастильо, сообщили РИА Новости в пресс-службе RCC Boxing Promotion.
В активе 23-летнего Курбанова, выступающего в первом среднем весе, 16 побед в 16 боях (11 — нокаутом). 30-летний Кастильо на профессиональном ринге одержал 26 побед (19 — нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей. В 2016 году он уступил российскому боксеру Сергею Липинцу.
Также 22 февраля в Екатеринбурге свой четвертый бой на профессиональном ринге проведет олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко. Боксер ранее сообщил РИА Новости, что сменит весовую категорию и будет выступать в первом тяжелом весе. Предыдущие бои в профессиональной карьере он проводил в тяжелой категории.
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Бокс , Магомед Курбанов , Евгений Тищенко , РИА Новости
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