Россиянин Курбанов 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой против Кастильо

Российский боксер Магомед Курбанов 22 февраля в Екатеринбурге проведет бой с американцем Вальтером Кастильо, сообщили РИА Новости в пресс-службе RCC Boxing Promotion.

В активе 23-летнего Курбанова, выступающего в первом среднем весе, 16 побед в 16 боях (11 — нокаутом). 30-летний Кастильо на профессиональном ринге одержал 26 побед (19 — нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей. В 2016 году он уступил российскому боксеру Сергею Липинцу.