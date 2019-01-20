Боксёр пять раундов дрался с пробитой головой. Как так вышло?

Его лоб буквально разъехался напополам. Слабонервным фото с рассечением лучше не видеть.

В ночь на 20 января в Лас-Вегасе состоялся масштабный вечер бокса. В его главном событии на арене MGM Grand великий Мэнни Пакьяо без особого труда разобрался с непростым Эдриеном Бронером. Таким образом филиппинец защитил свой чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе.

Поединок двух звёзд предваряло ещё одно титульное противостояние. Полутяжеловесы Баду Джек и Маркус Браун бились за вакантный пояс временного чемпиона по всё той же линии WBA, но уже в полутяжёлом весе. Шведу и американцу предстояло выяснить, кто станет следующим оппонентом для неоспоримого чемпиона в этой версии украинцу Александру Гвоздику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boxing News (@boxingnewsonline) 20 Янв 2019 в 7:56 PST Бой Джека и Брауна продлился все отведённые 12 раундов, и для Баду последние пять трёхминуток обернулись настоящим адом, а для зрителей — кровавой баней.

В седьмом раунде Маркус Браун, стоя у канатов, пропустил контрудар в момент, когда сам попытался провести резкую атаку со сближением. Американец немного потерялся в эпизоде и случайно засадил головой Джеку точно в центр лба. У того сразу же открылось рассечение в пару сантиметров, и с той секунды соперник по ходу поединка делал всё, чтобы ситуация стала ещё хуже для Джека.

Постоянные прямые удары в область сечки от Брауна и странная привычка Джека переть на соперника вперёд головой превратили его лицо в кровавое месиво уже к девятому раунду.

Кому-то следовало бы вмешаться в происходящее, ведь на Джека было страшно смотреть. А ждать от бойца чемпионского уровня, что он сдастся из-за какого-то там рассечения (даже очень большого и опасного) — бесполезная затея. К тому же едва ли Баду точно представлял, во что превратилась его физиономия в промежутке между седьмым и 12-м раундами.

А вот к рефери в ринге Тони Уиксу и углу шведа точно есть пара вопросов. Окей, первый пообщался с докторами перед 11-м раундом и, думается, был близок к остановке боя уже спустя пару минут. Но почему-то этого не сделал, хотя кровь Джека в какой-то момент стала и его проблемой: рубашку Тони Уиксу придётся выкинуть.

Ещё больше поразила реакция угловых Баду Джека. Швед только и слышал в перерывах подсказки о том, как нужно срочно превратиться в Майка Тайсона и что ничего страшного в этой сечке нет (ага). Хотя наставнику в тот момент было очевидно, что его подопечный если что-то ещё и может выиграть в этом поединке, то только серьёзные проблемы со здоровьем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Badou Jack "The Ripper" (@badoujack) 20 Янв 2019 в 1:08 PST Бой в итоге посчитали в пользу Брауна, который основной вклад в победу сделал в последние пять раундов. А Джек уже через несколько часов выложил фото с зашитым лбом и заверениями, что с ним всё в порядке.

Видимо, Баду имел в виду только здоровье, ведь в карьере именитого боксёра явно наметилась чёрная полоса: поединок с Брауном стал вторым кряду, который Джек не сумел выиграть. До этого он отбился вничью с Адонисом Стивенсоном, вновь уступив возможность стать чемпионом мира в полутяжёлом весе.