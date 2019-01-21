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Боксёр Ковалёв прокомментировал обвинения в нападении на женщину 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал ситуацию с обвинениями в свой адрес в избиении женщины.
«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, касаемо меня, хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле», — написал Ковалёв в своём Instagram.
Он отметил, что появление в СМИ этой информации накануне реванша с колумбийцем Элейдером Альваресом выглядит весьма странно.
Бой Ковалёва с Альваресом запланирован на 2 февраля. Первый поединок, прошедший 4 августа 2018 года завершился победой колумбийца.
Ранее сообщалось, что Ковалёву грозит четыре года лишения свободы за избиение женщины.
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