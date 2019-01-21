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СМИ: Дом Пакьяо в Лас-Вегасе был ограблен 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Неизвестные ограбили дом в Лос-Анджелесе филиппинского боксера Мэнни Пакьяо после его поединка в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает TMZ.
Как сообщает источник, 20 января в правоохранительные органы позвонили представители боксёра и рассказали об ограблении.
Пакьяо защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, единогласным решением судей одолев представителя США Эдриена Бронера.
На счету 40-летнего Пакьяо 61 победа, семь поражений и две ничьи за карьеру.
Ранее сообщалось, что дом нападающего французского ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга ограбили второй раз за месяц.
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