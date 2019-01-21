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Ковалёв прояснил ситуацию с нападением на женщину 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/kovalboxer
Российский боксёр Сергей Ковалёв объяснил ситуацию с нападением на женщину. Поступок спортсмена активно обсуждают в СМИ.
«Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме», — написал он в Instagram.
Спортсмен добавил, что все происходящее — спектакль, в котором он «поневоле» стал главным актёром.
News.ru писал, что Ковалёв был арестован в Биг-Бэар, штат Калифорния, 9 июня. Его обвиняют в том, что он ударил по лицу некую женщину. Сама потерпевшая заявила, что инцидент произошёл на вечеринке. Боксёр сломал ей нос, также женщина получила сотрясение мозга и смещение шейного диска.
Сообщается, что Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным. Следующее судебное заседание назначено на март. Максимальное наказание по данной статье составляет 4 года лишения свободы.
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