Американцам можно всё? Как хронический допингист ушёл от наказания

Чемпиона UFC Джона Джонса не стали отстранять за допинг. Всё дело в деньгах. А для очищения совести есть Россия.

Один из лучших бойцов в истории UFC вновь попался на допинге. В шестой раз за 2,5 года, если не считать старого случая с марихуаной. Думаете, его пожизненно дисквалифицировали или хотя бы отстранили до выяснения обстоятельств? Ничего подобного! Уже на следующий день после положительной допинг-пробы Джон Джонс как ни в чём не бывало вышел на бой и вернул чемпионский пояс.

Непримиримые борцы с допингом встали на защиту рецидивиста, руководствуясь сугубо меркантильными интересами. Когда на кону большие деньги — до идеалов чистого спорта никому нет дела. Даже тем, кому должностная инструкция велит искоренять допинговое зло. Для оправдания того, кого надо оправдать, сойдут любые околонаучные теории. А если подходящей пока нет, то её обязательно придумают. В конце концов ни о каком Джонсе главный информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков не упоминал. Какие тогда вообще могут быть претензии?

Что произошло

В начале декабря 2018 года Джонс провалил допинг-тест, и UFCбыла вынуждена перенести его титульный бой с Александром Густафссоном из Невады в Калифорнию. На церемонии взвешивания 28 декабря Джон сдал допинг-пробу Добровольному антидопинговому агентству (VADA). Результат пришёл почти через месяц и явно не обрадовал ни самого бойца, ни боссов организации. В моче Джонса обнаружены следы метаболитов стероида туринабола. Того самого, из-за которого он был наказан недавно истёкшей дисквалификацией.

В октагоне Джонс в третьем раунде заработал технический нокаут и забрал чемпионский пояс, а сразу после боя вновь сдал допинг-тест. И, о чудо, никакого туринабола или продуктов его разложения в организме американца уже не было. Подозрительно? А вот Американское антидопинговое агентство, UFC и Атлетическая комиссия Калифорнии, где проходил бой, ничего подозрительного не увидели. Наказывать нарушителя или хотя бы расследовать его случай более тщательно никто не собирается.

Мало ли что всплывёт.

Почему Джонса нельзя наказать

Конечно, допинг у звёзд UFC находят не каждый день, так что просто отмолчаться у ответственных за безнаказанность Джонса не получится. Приходится давать объяснения. Исполнительный директор Атлетической комиссии Калифорнии Энди Фостер уверяет, что найденные в организме Джонса метаболиты туринабола остались там ещё со времён предыдущего приёма спортсменом допинга, за который он уже отбыл наказание. Всему виной «пульсирующий» эффект стероида, то есть способность оставаться в организме долгое время и порой давать о себе знать на допинг-тестах. И пусть научные исследования 2011 года называют срок в 40-50 дней, а Джонс был пойман на туринаболе в июле 2017-го. Главное — убедить публику, что всё под контролем.

Джонса обманули и всучили не тот допинг?

Известный российский антидопинговый эксперт Николай Дурманов рассказал крайне любопытные варианты попадания метаболита в организм бойца.

«История с Джонсом, конечно, наделала шума в Америке. Оно и понятно — история возмутительная», — сказал Дурманов в интервью «Чемпионату». «Есть такой длинный метаболит, который называется М3. Он остаётся от Туринабола не 30-40 дней, как все думали, а дольше. Джон оправдывается тем, что в случае нового приёма допинга, были бы и другие метаболиты, а в крови есть только МЗ. И вот они работают с версией, что в организме Джонса, где-то в жировой ткани, образовалось депо этого самого метаболита, который будет выходить до семи лет — о которых говорит сам Джон.

Но есть и другие версии. Например, за океаном говорят, что у них очень популярен (в частности в ММА) препарат под названием Миболерон, его употребляют за полчаса до боя. Он не так действует на мышцы, как на мозги. Своего рода „Озверин“: люди становятся неконтролируемо агрессивными. Многие говорят, что Джонса просто обманули — подсунули ему Туринабол под видом Миболерона. Так и объясняется постоянное наличие метаболита М3 в крови: атлет думает, что это Чек-Дропс и применяет его перед боями в маленьком количестве. Источники в США говорят, что это обычная история.

Есть и ещё одна популярная версия: вероятно, Миболерон оставляет тот же самый метаболит, и USADA прекрасно это понимает. Если это Миболерон, то нужно поднимать всю историю UFC, где этот препарат „любят“. Это для USADA может обернуться большими тратами, в таких случаях инквизиторский пыл ТрэвисаТайгарта, как правило, куда-то уходит. К тому же, связываться с UFC они, понятное дело, не хотят», — считает эксперт.

Американцев нельзя наказывать дважды

А вот вице-президент UFC по здоровью атлетов Джефф Новицки в честности Джонса не сомневается. Ему «совершенно ясно», что нет ни малейшего повода подозревать «Кости» в обмане. Он доверяет экспертам, которые уверены: метаболит «застрял» в тканях бойца и проявляется на допинг-тестах, когда тот сгоняет вес или изнуряет себя физическими нагрузками. Новицки заверяет болельщиков, что каждый следующий случай положительной допинг-пробы Джонса обязательно будет расследован. Но сейчас дело закрыто, потому что нельзя дважды наказывать за один проступок.

Интересно, а может мистер Новицки повторить эту же истину по отношению к лишённым Олимпиады в Пхёнчхане россиянам с допинговым прошлым? А по отношению к биатлонисту Логинову, которого те же американцы готовы линчевать?

Допингист со стажем

И ладно бы Джонс повторно попался на употреблении запрещённых препаратов. Так ведь его допинговая история берёт начало задолго до случая с туринаболом. Впервые талантливый полутяж был отстранён от боёв не из-за допинга, но один препарат там всё-таки фигурировал. В апреле 2015 года, за месяц до очередной защиты титула Джонс попал в тяжёлое ДТП. В результате аварии пострадала беременная женщина, а спортсмен скрылся. В его автомобиле полицейские нашли марихуану. Джонс признал себя виновным и был приговорён к 18 месяцам лишения свободы условно. Эта история стоила ему полугода спортивной карьеры.

Не прошло и года, как «Кости» вновь влип в громкий скандал. В его допинг-пробе нашли сразу два антиэстрогенных препарата: кломифен и летрозол. Джонс, естественно, себя виновным не признал, но в ноябре 2016 года всё же был дисквалифицирован на год. В первом же бою после возвращения в октагон Джон повторно победил Даниэля Кормье, но вскоре этот результат был аннулирован. Виной всему опять допинг.

Проба Джонса, взятая накануне боя, дала положительный результат на туринабол. Рецидив должен был обойтись именитому бойцу минимум в четыре года вне клетки, но за «существенную помощь» в раскрытии неуказанного допингового случая срок Джонсу скостили до 18 месяцев. А позже ВАДА удовлетворило апелляцию американца и скинула ему ещё три месяца.

Примечательно, что решение по апелляции Джонса принимал Ричард Макларен . Тот самый, доклады которого едва не похоронили российский спорт и сломали судьбы десяткам наших атлетов. Видимо, запас великодушия и адекватности профессора иссяк на деле Джонса.

Неужели всё так плохо?

Ситуация действительно из ряда вон. Ещё когда Джонс попался на туринаболе в 2017 году, многие предрекали ему конец карьеры. Но глава UFC прекрасно понимает, что потеряет с уходом одного из хедлайнеров проекта, а потому прощает ему все прегрешения и позволяет вернуться. Лишь бы имя Джонса на афише пополняло бюджет.

Справедливости ради отметим, что не все в США готовы закрывать глаза на подобные вещи. Изначально бой Джонса и Густафссона должен был пройти в Лас-Вегасе, но атлетическая комиссия Невады отказала Джону в лицензии из-за трёх положительных проб на туринабол в период с августа по сентябрь 2018 года. А вот спортивных чиновников Калифорнии ничего не смутило, и они легко выписали Джону Джонсу разрешение. Подумаешь делов — перенести турнир в другой штат. А как быть, если страшное допинговое прошлое главной звезды мешает боссам корпорации набивать карманы?

Благо для очищения совести и вклада в борьбу с допингом есть российские спортсмены.