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Фрейре: Фёдор всегда будет легендой, он — величайший боец всех времён 

Чемпионат.com + ещё 114 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион Bellator в полулёгком весе Патрисиу Фрейре поделился мыслями о поражении Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator от Райана Бейдера, отметив, что эта неудача никак не скажется на наследии россиянина.
«Фёдор — легенда и он всегда будет легендарным. Это поражение ничего не значит для его наследия. Он — величайший боец всех времён. Мы любим тебя», — написал бразилец на своей официальной странице в социальной сети в «Твиттере».
Ранним утром 27 января мск Фёдор Емельяненко менее чем за минуту проиграл Райану Бейдеру. Это поражение стало для россиянина вторым за полтора года. В июне 2017 года он также нокаутом проиграл Мэтту Митриону. После поражения Емельяненко не появился на пресс-конференции.
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