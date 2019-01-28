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Переживший кому после нокаута боксер сделал первые шаги 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Vaughn Ridley / Getty Images
Канадский боксер Адонис Стивенсон продолжает восстанавливаться после перенесенной в декабре 2018-го медикаментозной комы. Об этом сообщает Bloody Elbow.
Спортсмен проходит курс физической терапии. Канадцу уже удалось сделать первые шаги, однако без посторонней помощи 41-летний Стивенсон пока передвигаться не может.
В декабре сообщалось, что канадец впервые открыл глаза. Боксер был введен в медикаментозную кому после поражения нокаутом украинскому боксеру Александру Гвоздику.
Бой состоялся 2 декабря. Гвоздик победил Стивенсона нокаутом, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. После поражения канадец был отправлен в реанимацию.
Стивенсон проиграл всего дважды в профессиональной карьере. В его послужном списке 29 побед и один бой, завершившийся ничьей.
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