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Емельяненко уступил Бейдеру в финале Bellator 

ТК «Звезда» + ещё 13 4 минуты назад
Американский боец смешанных Райан Бейдер одержал победу в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе над россиянином Федором Емельяненко. Американец сумел закончить схватку нокаутом в первые секунды противостояния.
Поединок состоялся 27 января на арене «Форум» в американском Инглвуде.
По условиям боя победитель получает сразу два пояса Bellator — титул чемпиона мира в тяжелом весе и победителя Гран-при.
Накануне турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. Россиянин оказался тяжелее — его вес составил 107,1 килограмм, а масса Бейдера — 103,3 килограмма.
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