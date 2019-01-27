Емельяненко уступил Бейдеру в финале Bellator

Тяжелый нокаут Федора Емельяненкоpic.twitter.com/6mZo4Tz1DZ— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 января 2019 г. Американский боец смешанных Райан Бейдер одержал победу в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе над россиянином Федором Емельяненко . Американец сумел закончить схватку нокаутом в первые секунды противостояния.

Поединок состоялся 27 января на арене «Форум» в американском Инглвуде.

По условиям боя победитель получает сразу два пояса Bellator — титул чемпиона мира в тяжелом весе и победителя Гран-при.

Накануне турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. Россиянин оказался тяжелее — его вес составил 107,1 килограмм, а масса Бейдера — 103,3 килограмма.