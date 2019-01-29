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Стала известна дата реванша между Уайлдером и Фьюри 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Стала известна предполагаемая дата реванша между ирландцем Тайсоном Фьюри и представителем США Деонтеем Уайлдером, сообщает " BoxingScene.com".
Поединок состоится либо 27 апреля, либо 18 мая. В качестве площадки для проведения боя за чемпионский титул в супертяжелой весовой категории рассматриваются Barclays Center, находящийся в Бруклине и MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.
Первый поединок двух боксеров состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и закончился вничью. О реванше может быть объявлено в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться на ринг.
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