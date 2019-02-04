А. Тищенко: Ковалёву, Биволу и Бетербиеву самим интересно выяснить, кто лучше

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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал вероятность объединительного боя с участием Сергея Ковалёва , который после победы над Элейдером Альваресом вернул себе титул WBO в полутяжёлом весе. «Любой объединительный бой для Сергея Ковалёва будет интересен. Но сейчас ему надо закрепить уверенность в своих силах, нужен соперник высокого уровня, но не чемпион. Лучше если Сергей будет боксировать с кем-то из иностранных спортсменов, но так случилось, что сразу трое наших соотечественников владеют титулами. Если его соперником станет Дмитрий Бивол или Артур Бетербиев , то ничего страшного не произойдёт. Уверен, им самим интересно выяснить, кто лучше», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.