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А. Тищенко: Ковалёву, Биволу и Бетербиеву самим интересно выяснить, кто лучше 

Чемпионат.com + ещё 75 3 часа назад
Фото: BoxingScene
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал вероятность объединительного боя с участием Сергея Ковалёва, который после победы над Элейдером Альваресом вернул себе титул WBO в полутяжёлом весе.
«Любой объединительный бой для Сергея Ковалёва будет интересен. Но сейчас ему надо закрепить уверенность в своих силах, нужен соперник высокого уровня, но не чемпион.
Лучше если Сергей будет боксировать с кем-то из иностранных спортсменов, но так случилось, что сразу трое наших соотечественников владеют титулами. Если его соперником станет Дмитрий Бивол или Артур Бетербиев, то ничего страшного не произойдёт. Уверен, им самим интересно выяснить, кто лучше», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.
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Бокс , Сергей Ковалев , Алексей Тищенко , Артур Бетербиев , Дмитрий Бивол
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