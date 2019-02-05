Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бетербиев заявил, что хочет провести бой с Ковалевым 

РИА Новости + ещё 80 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россиянин Артур Бетербиев, которому принадлежит титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе, заявил о готовности провести бой с соотечественником Сергеем Ковалевым, который вернул себе пояс WBO в этой же весовой категории.
Ковалев в ночь на воскресенье победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей в бою-реванше, который прошел в пригороде Далласа Фриско, и вновь стал обладателем титула WBO.
"Теперь у него есть пояс. Я тоже владею титулом. Сейчас хорошее время для того, чтобы провести объединительный бой. Давай сделаем это, Ковалев", — приводит tvasports.ca слова Бетербиева.
На профессиональном ринге 35-летний Ковалев одержал 33 победы (28 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел вничью. 34-летний Бетербиев выиграл нокаутом все 13 боев.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака Супруга Децла назвала причину его смерти
Бокс , Сергей Ковалев , Артур Бетербиев , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Вражде Плющенко и Ягудина пришел конец
Фигурное катание Статьи
«Переезд в Россию был недопустим»
Футбол Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Норвежский лыжник упал на финише эстафеты
Лыжный спорт
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение