Бетербиев заявил, что хочет провести бой с Ковалевым

Ковалев в ночь на воскресенье победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей в бою-реванше, который прошел в пригороде Далласа Фриско, и вновь стал обладателем титула WBO.

"Теперь у него есть пояс. Я тоже владею титулом. Сейчас хорошее время для того, чтобы провести объединительный бой. Давай сделаем это, Ковалев", — приводит tvasports.ca слова Бетербиева.

На профессиональном ринге 35-летний Ковалев одержал 33 победы (28 — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел вничью. 34-летний Бетербиев выиграл нокаутом все 13 боев.