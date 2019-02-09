Дува назвала семь возможных соперников для Сергея Ковалева

Ковалев в прошлые выходные победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира WBO. На счету 35-летнего россиянина 33 победы (28 — нокаутом), ничья и три поражения, два из которых он потерпел от американца Андре Уорда и одно — от Альвареса. Ранее Ковалев владел титулами WBA (Super), IBF и WBO, но потерял их в первом поединке с Уордом.

"Гвоздик (чемпион WBC в полутяжелом весе), Бетербиев (IBF), Бивол (WBА), Хильберто Рамирес (WBO во втором среднем весе), который поднимется в весовой категории, следующий обязательный претендент Энтони Ярд, Каллум Смит (WBA во втором среднем весе), который тоже может подняться в весе, Маркус Браун могут стать следующими соперниками Сергея. Возможности безграничны. Ясно одно — Ковалеву будет очень весело и интересно. Но подробнее о соперниках мы будем думать позднее, сейчас надо отдохнуть", — сказала Дува.