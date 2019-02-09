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Дува назвала семь возможных соперников для Сергея Ковалева 

РИА Новости + ещё 213 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Следующими соперниками чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева могут стать его соотечественники Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, украинец Александр Гвоздик, мексиканец Хильберто Рамирес, британцы Энтони Ярд и Каллум Смит, а также американец Маркус Браун, заявила РИА Новости промоутер «Крушителя» Кэти Дува.
Ковалев в прошлые выходные победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира WBO. На счету 35-летнего россиянина 33 победы (28 — нокаутом), ничья и три поражения, два из которых он потерпел от американца Андре Уорда и одно — от Альвареса. Ранее Ковалев владел титулами WBA (Super), IBF и WBO, но потерял их в первом поединке с Уордом.
"Гвоздик (чемпион WBC в полутяжелом весе), Бетербиев (IBF), Бивол (WBА), Хильберто Рамирес (WBO во втором среднем весе), который поднимется в весовой категории, следующий обязательный претендент Энтони Ярд, Каллум Смит (WBA во втором среднем весе), который тоже может подняться в весе, Маркус Браун могут стать следующими соперниками Сергея. Возможности безграничны. Ясно одно — Ковалеву будет очень весело и интересно. Но подробнее о соперниках мы будем думать позднее, сейчас надо отдохнуть", — сказала Дува.
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Комментарии
Бокс , Сергей Ковалев , Маркус Браун , Артур Бетербиев , Андре Уорд , Каллум Смит , Александр Гвоздик , Дмитрий Бивол , РИА Новости
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