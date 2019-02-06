Менеджер Бивола: бой с Ковалевым — один из самых реалистичных сценариев

Ковалев в выходные победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Бивол после боя Крушителя заявил, что хотел бы встретиться с ним в ринге.

"Мы очень рады победе Ковалева. Все вместе смотрели и болели за него. Я уверен, что, когда начнется объединение титулов, это будут очень интересные и конкурентные бои. Конечно же, не хотелось бы объединять титулы с другими боксерами из России, но, скорее всего, придется", — сказал Корнилов, слова которого размещены на страничке промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

"Я думаю, что бой с Ковалевым абсолютно актуален. Ковалев всегда соглашается и выходит на самые сложные бои, и я думаю, что в перспективе бой Бивол — Ковалев — это один из самых реалистичных сценариев", — отметил Корнилов.

Бивол 9 марта в США проведет защиту своего пояса WBA в бою с американцем Джо Смитом-младшим.