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Менеджер Бивола: бой с Ковалевым — один из самых реалистичных сценариев 

РИА Новости + ещё 194 6 часов назад
Фото: Vringe.com
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возможность объединительного боя между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и его соотечественником обладателем пояса WBO Сергеем Ковалевым выглядит реалистичной, заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.
Ковалев в выходные победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Бивол после боя Крушителя заявил, что хотел бы встретиться с ним в ринге.
"Мы очень рады победе Ковалева. Все вместе смотрели и болели за него. Я уверен, что, когда начнется объединение титулов, это будут очень интересные и конкурентные бои. Конечно же, не хотелось бы объединять титулы с другими боксерами из России, но, скорее всего, придется", — сказал Корнилов, слова которого размещены на страничке промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.
"Я думаю, что бой с Ковалевым абсолютно актуален. Ковалев всегда соглашается и выходит на самые сложные бои, и я думаю, что в перспективе бой Бивол — Ковалев — это один из самых реалистичных сценариев", — отметил Корнилов.
Бивол 9 марта в США проведет защиту своего пояса WBA в бою с американцем Джо Смитом-младшим.
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Бокс , Сергей Ковалев , Дмитрий Бивол , РИА Новости
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