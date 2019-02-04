Поединок Ковалева и Бивола считают возможным

Однако проблемой является то, что оба спортсмена представляют Россию и выступают на разных каналах.

"Думаю, бой Ковалев — Бивол возможен, как и поединок Бивол — Бетербиев, но не в ближайшее время. Основным сдерживающим моментом является то, что спортсмены представляют Россию и на данном этапе выступают на разных каналах (ESPN — у Ковалева и Бетербиева, Dazn у Бивола).

У Дмитрия по контракту с Dazn остался один бой, но предусмотрена возможная пролонгация контракта. Тем не менее организация боев Бивол — Ковалев и Бивол — Бетербиев в целом выглядит весьма реально", — заявил Рябинский.

Ранее сообщалось, что прогресс боксера Ковалева считают результатом работы с новым тренером.