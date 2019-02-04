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Поединок Ковалева и Бивола считают возможным 

Газета.Ru + ещё 56 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель Дмитрия Бивола Андрей Рябинский не исключил возможность проведения боя его подопечного с боксером Сергеем Ковалевым, передает газета «Известия».
Однако проблемой является то, что оба спортсмена представляют Россию и выступают на разных каналах.
"Думаю, бой Ковалев — Бивол возможен, как и поединок Бивол — Бетербиев, но не в ближайшее время. Основным сдерживающим моментом является то, что спортсмены представляют Россию и на данном этапе выступают на разных каналах (ESPN — у Ковалева и Бетербиева, Dazn у Бивола).
У Дмитрия по контракту с Dazn остался один бой, но предусмотрена возможная пролонгация контракта. Тем не менее организация боев Бивол — Ковалев и Бивол — Бетербиев в целом выглядит весьма реально", — заявил Рябинский.
Ранее сообщалось, что прогресс боксера Ковалева считают результатом работы с новым тренером.
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Бокс , Андрей Рябинский , Сергей Ковалев , Дмитрий Бивол , газета "Известия"
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