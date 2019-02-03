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Шлеменко: не вижу смысла в поединке Ковалёв — Бивол, весь мир против нас 

Чемпионат.com + ещё 47 4 часа назад
Фото: Хорошие новости
Экс-чемпион Bellator, боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу Сергея Ковалёва в поединке с Элейдером Альваресом, а также дал понять, что не хотел бы видеть очной дуэли Ковалёва с другими российскими боксёрами.
"«Если Ковалёву будет удаваться тренироваться так, как сейчас, то он сможет выступать ещё долгое время. Он хорошо себя чувствует, бой это показал. Ему нужно драться и драться. Может ли он объединить пояса? Я не вижу смысла драться ему с тем же Димой Биволом. Это неинтересно. У них нормальные отношения. В этих боях нет смысла.
С кем ему драться? Боксёры же растут, постоянно что-то меняется. Найти соперника не так сложно, иностранцев очень много, а ведь весь мир против нас. Желающих разобраться с тобой и забрать титул всегда можно найти», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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