Трояновский высказался по поводу скандала вокруг Ковалева

Бывший чемпион по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский прокомментировал ситуацию с обвинением боксера в избиении девушки.

"Я это все узнал только два дня назад. Уверен, что эти обвинения — ерунда, и насколько они правдивы, я не знаю даже. Главное, что она никак не повлияла на результат боя. Понятно, что информация вроде и ложная, но довольно громкая, поэтому я думаю, она все же его выбивала из колеи", — приводит слова россиянина Sport24.

Трояновский также поделился мнением о потенциальных соперниках Ковалева

"Что касается потенциальных противников — Гвоздика, Бетербиева, Бивола, — то тут все ребята хороши, плюс-минус равны. С любым из оппонентов получится интереснейший бой. В кого не ткни пальцем, все готовы показать себя с лучшей стороны", — добавил он.

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал свою победу над Альваресом.