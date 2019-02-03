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Трояновский высказался по поводу скандала вокруг Ковалева 

Газета.Ru + ещё 52 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский прокомментировал ситуацию с обвинением боксера в избиении девушки.
"Я это все узнал только два дня назад. Уверен, что эти обвинения — ерунда, и насколько они правдивы, я не знаю даже. Главное, что она никак не повлияла на результат боя. Понятно, что информация вроде и ложная, но довольно громкая, поэтому я думаю, она все же его выбивала из колеи", — приводит слова россиянина Sport24.
Трояновский также поделился мнением о потенциальных соперниках Ковалева.
"Что касается потенциальных противников — Гвоздика, Бетербиева, Бивола, — то тут все ребята хороши, плюс-минус равны. С любым из оппонентов получится интереснейший бой. В кого не ткни пальцем, все готовы показать себя с лучшей стороны", — добавил он.
Ранее Сергей Ковалев прокомментировал свою победу над Альваресом.
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