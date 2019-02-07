Валуев: Ковалеву не стоит спешить с объединительным боем 

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Чемпиону мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянину Сергею Ковалеву после возвращения титула не следует сразу делать ставку на проведение объединительного боя, а стоит провести добровольную защиту звания, заявил РИА Новости экс-чемпион мира WBA в супертяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Ковалев в ночь на воскресенье в США единогласным решением судей победил колумбийца Элейдера Альвареса, вернув себе чемпионский пояс WBO. Чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев предложил Ковалеву провести объединительный бой.
"Я читал об этом, — сказал Валуев, отвечая на вопрос о возможности объединительного боя. — Я вообще не люблю, когда наши боксеры дерутся между собой. Пускай побьют других (иностранных боксеров), им еще есть, кого побить. Думаю, что этот бой, скорее всего, не состоится в ближайшее время. Мне так кажется".
"И если бы я был менеджером Сергея, сейчас бы, наверное, провел тренировочный бой, — добавил собеседник агентства. — Ведь он сейчас может спокойно провести пару добровольных защит чемпионского звания".