Валуев: Ковалеву не стоит спешить с объединительным боем

Ковалев в ночь на воскресенье в США единогласным решением судей победил колумбийца Элейдера Альвареса, вернув себе чемпионский пояс WBO. Чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев предложил Ковалеву провести объединительный бой.

"Я читал об этом, — сказал Валуев, отвечая на вопрос о возможности объединительного боя. — Я вообще не люблю, когда наши боксеры дерутся между собой. Пускай побьют других (иностранных боксеров), им еще есть, кого побить. Думаю, что этот бой, скорее всего, не состоится в ближайшее время. Мне так кажется".

"И если бы я был менеджером Сергея, сейчас бы, наверное, провел тренировочный бой, — добавил собеседник агентства. — Ведь он сейчас может спокойно провести пару добровольных защит чемпионского звания".