Американская актриса подала иск к боксеру Ковалеву

Американская актриса Джейми Фронтц обвинила российского боксера Сергея Ковалева в нападении и домогательстве. Фротнц намерена взыскать с Ковалева 8 миллионов долларов.

Актриса написала в социальной сети, что подверглась нападению со стороны Ковалева. Боксер разозлился на Джейми за отказ от занятия сексом, и ударил ее по лицу. Кроме того, она утверждает, что Ковалев разбил ей нос, нанес рану на лице и травму позвоночника. Фронтц обратилась в суд на сумму 8 миллионов долларов.

Ранее Сергей Ковалев был задержан по обвинению в нападении на человека, которое произошло в июне 2018 года. Имя пострадавшего не сообщалось.