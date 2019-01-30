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Американская актриса подала иск к боксеру Ковалеву 

Вести.Ru + ещё 13 9 часов назад
Фото: boxingscene.com
Американская актриса Джейми Фронтц обвинила российского боксера Сергея Ковалева в нападении и домогательстве. Фротнц намерена взыскать с Ковалева 8 миллионов долларов.
Актриса написала в социальной сети, что подверглась нападению со стороны Ковалева. Боксер разозлился на Джейми за отказ от занятия сексом, и ударил ее по лицу. Кроме того, она утверждает, что Ковалев разбил ей нос, нанес рану на лице и травму позвоночника. Фронтц обратилась в суд на сумму 8 миллионов долларов.
Ранее Сергей Ковалев был задержан по обвинению в нападении на человека, которое произошло в июне 2018 года. Имя пострадавшего не сообщалось.
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