Ломаченко призвал поддержать Ковалёва в бою с Э. Альваресом 

2 февраля на арене The Ford Center at The Star, что во Фриско (штат Техас, США), состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес и двукратный экс-чемпион мира Сергей Ковалёв