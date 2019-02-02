«В последнем поединке ему повезло»: боксёр Ковалёв проведёт бой-реванш с Альваресом

3 февраля на арене «Форд Центр» в американском городе Фриско состоится поединок за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. В бое-реванше российский боксёр Сергей Ковалёв сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом. В преддверии схватки уроженец Копейска сменил тренера, а также был обвинён в нападении на женщину.

Ещё в августе Сергей Ковалёв обладал титулом чемпиона мира по версии WBO и заявлял о своём желании объединить у себя все пояса в полутяжёлом весе. Боксёр, который обрёл уверенность после двух побед подряд, намеревался «устроить аналог Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS)» в рамках своей весовой категории, но для этого ему было необходимо расправиться с амбициозным претендентом в лице Элейдера Альвареса. К несчастью для россиянина, поединок завершился для него провалом — в седьмом раунде он оказался в нокауте и расстался со своим званием.

Ковалёв был морально не готов к такому исходу и сразу после боя заявил о возможном завершении карьеры. Но немного придя в себя, одумался и активировал опцию незамедлительного реванша, которая полагалась ему в соответствии с контрактом. Таким образом, он получил ещё один шанс доказать, что фиаско в схватке с Альваресом было лишь неудачным стечением обстоятельств, а сам Сергей способен на равных сражаться с лучшими представителями полутяжёлого веса.

«На этот раз у меня остался последний шанс, чтобы доказать самому себе и понять, что я ещё могу боксировать на высочайшем уровне профессионального бокса. В противном случае, пора завершать свою карьеру и так насыщенную громкими событиями, и повесить перчатки на гвоздь. Всё будет ясно и понятно 2 февраля», — признался Ковалёв в преддверии схватки.

Помимо громких слов, Ковалёв с самого старта подготовки дал понять, что настраиваться на этот бой, как на самый важный в своей карьере. Ради победы он даже согласился на смену тренера, объединившись с известным в прошлом боксёром, экс-чемпионом мира в среднем весе Бадди Макгиртом. В качестве наставника американец успел поработать с такими прославленными спортсменами, как Артуро Гатти , Антонио Тарвер, Хасим Рахман и Лаймон Брюстер.

«Я думаю, они подходят друг другу. Макгирт — человек, который продлил карьеру Артуро Гатти на 11 боёв, научив того немного защищаться. Это может пригодиться Ковалёву. Американец выступал на протяжении долгого времени и прекрасно понимает, какие изменения должны происходить в тренировочном процессе с достижением определённого возраста», — цитирует BoxingScene промоутера Ковалёва Кэти Дуву.

По её мнению, Ковалёв пока не успел адаптировать свой стиль в соответствии со своим возрастом, но при этом отметила, что его мастерство всё ещё при нём.

«Думаю, это и стало причиной его проблем в последних поединках. Он побеждал Альвареса. Бой даже не был конкурентным, значит навыки у Ковалёва ещё остались. Он лишь должен научиться сдерживать себя. Его проблемы с выносливостью — не результат того, что он недостаточно тренируется. Она в том, что он делает это слишком усердно», — заключила Дува.

Однако позднее выяснилась причина, по которой могла быть смазана подготовка к первому поединку с Альваресом. Портал TMZ опубликовал информацию о том, что в июне Ковалёв предстал перед судом по делу о нападении на женщину. Инцидент произошёл 9 июня в городе Биг-Бэр, штат Калифорния, где российский боксёр традиционно готовится к своим поединкам. Отмечается, что он якобы приставал к ней на вечеринке, после чего в компании друга проследовал к её дому, где и произошёл предполагаемый инцидент. В результате она получила ряд серьёзных травм, включая сломанный нос, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Сообщается, что жертвой оказалась модель и актриса Джейми Фронтс.

Впоследствии Сергей якобы предстал перед судом. Ему было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, максимальное наказание за которое составляет четыре года лишения свободы. Сам Ковалёв отверг все обвинения, назвав их ложными. Схожее мнение выразили его менеджер Эгис Климас и экс-тренер Аброр Турсунпулатов.

Безусловно, подобные слухи могут серьёзно сбить настрой на бой у любого спортсмена. Поэтому 3 февраля Ковалёву придётся приложить все усилия, чтобы отбросить мысли о обвинениях и думать исключительно о поединке. Но если верить высказываниям самого боксёра, то в данный момент он полностью сосредоточен на возвращении чемпионского звания.

«В последнем поединке ему повезло. Я потерял концентрацию всего на пару секунд. А потом не смог сосредоточиться после нокдауна. Может быть, я был недостаточно готов. Не хочу использовать это как оправдание, но в субботу докажу, что я лучше, чем Альварес. И это моя цель — вернуть себе титулы. Большая мотивация. Я прогнозирую, что отберу назад пояс. Не знаю как, но я сделаю это любой ценой», — цитирует Ковалёва BoxingScene.

Альварес, напротив, пообещал доказать, что три нокдауна в седьмом раунде первого боя не были случайностью. Он заверил, что вновь повергнет Ковалёва в нокаут и продлит свою беспроигрышную серию. За свою карьеру Элейдер одержал 24 победы и ни разу не покидал ринг «на щите».

«Ковалёв слишком много оправдывается. Когда проигрываешь, всегда найдётся, что сказать. Но на самом деле тогда у меня был отличный план на бой. Если он считает, что та неудача была несчастным случаем, то пусть готовится ещё к одному», — приводит слова Альвареса BoxingTalk.

Результат первого поединка заставил многих экспертов засомневаться, что Ковалёва можно считать фаворитом в ответном бою. Некоторые из них отметили проблемы с выносливостью у россиянина, из-за которых он становится крайне уязвимым во второй половине схватки.

«У меня Ковалёв не являлся фаворитом и в первом бою. Судя по двум поражениям от Уорда, есть понимание, что где-то в подготовительной работе закралась системная ошибка. Может быть, сказывается возраст. Альварес — достаточно крепкий боксёр, терпеливый. На мой взгляд, он может держать высокий темп до тех пор, пока Сергей не устанет. Я бы хотел, чтобы россиянин закончил выступать не этим поединком, а каким-то другим, где он сможет выиграть. Хотелось бы ошибиться, но вряд ли он сможет победить Элейдера», — цитирует Тищенко «Советский спорт».

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд также отдал предпочтение действующему чемпиону. Он отметил, что со временем главная сила Ковалёва начала работать против него.

«Я не знаю, каково это — нокаутировать соперника одним ударом. Но это одновременно и дар, и проклятие. Как и большинство агрессоров в истории спорта, он настоящий чемпион. Он выиграл свои титулы на чужой территории. Но он привык к тому, что его соперники его боятся. И это проблема. Репутация даст вам титул, позволит защищать его какое-то время, даже сделает вас богатым. Но как только эта аура закончится…» — цитирует Уорда ESPN.

Бывший соперник Ковалёва отметил, что колумбийский спортсмен не превосходит россиянина по техническим показателям и навыкам, но в конкретный момент преимущество на его стороне.

«У Альвареса есть характер, он на подъёме, и победа придала ему уверенности. Ковалёв может победить в этом бою. Но не думаю, что это произойдёт», — заключил Уорд.

В отличие от своих коллег, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд занял сторону Ковалёва. Он выразил мнение, что россиянин уверенно проводил поединок, а его исход стал случайностью.

«В первом бою Сергей выглядел достаточно неплохо и уверенно выигрывал по очкам. Но, к сожалению, пропустил и не восстановился. Альварес очень быстро бьет. Да, он обучен. Но я бы не сказал, что он по своему арсеналу лучше Ковалёва», — заявил Дрозд РИА Новости.

По его мнению, тренерскому штабу Ковалёва необходимо правильно выстроить стратегию на бой, а также исправить некоторые огрехи. В этом случае он способен добиться успеха.