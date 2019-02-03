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Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боксёр Сергей Ковалёв, одержавший победу над колумбийцем Элейдером Альваресом, в своём Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку и веру в него.
«Слава Богу… Благодарю вас всех за поддержку и веру в меня!» — написал спортсмен.
Ранее Ковалёв победил Альвареса в бое-реванше за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
Поединок продлился 12 раундов, по результатам которых судьи отдали предпочтение россиянину.
Впоследствии Ковалёв рассказал, что стало ключом к победе над Альваресом.
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