Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский боксёр Сергей Ковалёв , одержавший победу над колумбийцем Элейдером Альваресом, в своём Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку и веру в него.

«Слава Богу… Благодарю вас всех за поддержку и веру в меня!» — написал спортсмен.

Ранее Ковалёв победил Альвареса в бое-реванше за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

Поединок продлился 12 раундов, по результатам которых судьи отдали предпочтение россиянину.

Впоследствии Ковалёв рассказал, что стало ключом к победе над Альваресом.