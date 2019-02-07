Кличко забрал ребенка у Хейден Панеттьери

Дочь украинского боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери осталась жить с отцом на Украине. Об этом сообщает US Weekly.

По данным издания, воспитывать четырехлетнюю девочку боксеру помогает его мать. Панеттьери сейчас живет в Лос-Анджелесе.

По словам матери актрисы, Панеттьери ездит в Европу, чтобы встречаться с дочерью, и Кличко также часто летает в США.

При этом, по данным издания, актриса не видела дочь уже четыре месяца. Один из анонимных источников заявил US Weekly, что мать и дочь точно не виделись на рождественских и новогодних праздниках.

Однако близкие к актрисе источники это отрицают и утверждают, что она побывала на Украине недавно.

Почему дочь живет с отцом, а не с матерью, собеседники US Weekly не уточнили. Они просто заявили, что так «будет лучше».

«Она [Панеттьери — прим.ред.] знает, что жить с ней — пока не лучший вариант для ребенка. Это печальная ситуация», — заявил один из источников.

В прошлом году стало известно о разрыве Кличко и Панеттьери после девяти лет отношений. Пара уже расставалась в 2011 году, но в 2013-м возобновила отношения и объявила о помолвке. В декабре 2014 у них родилась дочь.

E! News отмечало, что Кличко и Панеттьери сохранили хорошие отношения и вдвоем проводят время вместе с дочерью.

После расставания с 42-летним Кличко актриса начала встречаться со своим ровесником, 28-летним начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Молодой человек переехал из Южной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы заняться недвижимостью и попробовать себя в кино.

Недавно Панеттьери появилась вместе с Хикерсоном на одной из кинопремьер. Очевидец заявил US Weekly, что актриса постоянно спотыкалась, и бойфренду приходилось ее держать. Источники издания заявили, что в киносреде ходили слухи о проблемах актрисы с алкоголем.