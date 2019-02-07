Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кличко забрал ребенка у Хейден Панеттьери 

Рамблер + ещё 4 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Дочь украинского боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери осталась жить с отцом на Украине. Об этом сообщает US Weekly.
По данным издания, воспитывать четырехлетнюю девочку боксеру помогает его мать. Панеттьери сейчас живет в Лос-Анджелесе.
По словам матери актрисы, Панеттьери ездит в Европу, чтобы встречаться с дочерью, и Кличко также часто летает в США.
При этом, по данным издания, актриса не видела дочь уже четыре месяца. Один из анонимных источников заявил US Weekly, что мать и дочь точно не виделись на рождественских и новогодних праздниках.
Однако близкие к актрисе источники это отрицают и утверждают, что она побывала на Украине недавно.
Почему дочь живет с отцом, а не с матерью, собеседники US Weekly не уточнили. Они просто заявили, что так «будет лучше».
«Она [Панеттьери — прим.ред.] знает, что жить с ней — пока не лучший вариант для ребенка. Это печальная ситуация», — заявил один из источников.
В прошлом году стало известно о разрыве Кличко и Панеттьери после девяти лет отношений. Пара уже расставалась в 2011 году, но в 2013-м возобновила отношения и объявила о помолвке. В декабре 2014 у них родилась дочь.
E! News отмечало, что Кличко и Панеттьери сохранили хорошие отношения и вдвоем проводят время вместе с дочерью.
После расставания с 42-летним Кличко актриса начала встречаться со своим ровесником, 28-летним начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Молодой человек переехал из Южной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы заняться недвижимостью и попробовать себя в кино.
Недавно Панеттьери появилась вместе с Хикерсоном на одной из кинопремьер. Очевидец заявил US Weekly, что актриса постоянно спотыкалась, и бойфренду приходилось ее держать. Источники издания заявили, что в киносреде ходили слухи о проблемах актрисы с алкоголем.
Комментарии
Бокс , Прочее , Владимир Кличко
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
США оставили биатлонистов РФ без винтовок
Биатлон Статьи
«Тогда это было, как сейчас лифчик»: Москвина о сексуальной революции
Фигурное катание
«Считают ее монстром»: ученица сбежала от Тутберидзе
Фигурное катание
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение