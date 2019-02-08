Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде 

ТАСС + ещё 5 22 минуты назад
Фото: Кадр YouTube
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Следственном управлении СК РФ по Белгородской области.
"Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа", — рассказали в ведомстве.
Александру Костромину 9 февраля должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. Свой первый серьезный бой спортсмен провел в 2005 году, став победителем первенства России. В 2014 году взял золото международного турнира по боксу в Крыму.
В последнее время Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, в котором проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.
ТАСС: последние новости
Боксер Поветкин проведет следующий бой в апреле в Великобритании или США Рябинский: реванш с Альваресом стал одним из лучших поединков в карьере Ковалева Дрозд: боксеру Ковалеву нужно сохранять концентрацию для победы над Альваресом
Бокс , СКР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
США оставили биатлонистов РФ без винтовок
Биатлон Статьи
«Тогда это было, как сейчас лифчик»: Москвина о сексуальной революции
Фигурное катание
«Считают ее монстром»: ученица сбежала от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение