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Сын Кости Цзю стал чемпионом WBA Oceania в первом среднем весе 

SPORT24.ru + ещё 6 12 часов назад
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Тим завоевал временный титул чемпиона WBA Oceania в первом среднем весе (до 69,9 кг). 24-летний Тим Цзю в борьбе за это звание победил британца Дентона Васселла техническим нокаутом во втором раунде.
Эта победа стала для Цзю-младшего 12-й на профессиональном ринге. На данный момент он не потерпел ни одного поражения в профессионалах.
Дебют Тима Цзю на профессиональном ринге состоялся в 2016 году. Он проживает и тренируется в Австралии.
После боя Цзю-старший поздравил своего сына с победой и высказал надежду, что свой следующий бой Тим проведет в России.
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