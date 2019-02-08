Раскрыты детали убийства известного боксера в Белгороде

Следователи возбудили дело по факту убийства чемпиона России по боксу в Белгороде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) чемпиона России по боксу Александра Костромина.

Трагедия произошла в четверг в четверг, 7 февраля в Белгороде. Тело известного боксера нашли возле его собственного дома.

Неизвестный несколько раз выстрелил в спину 29-летнему спортсмену, когда Костромин заходил в подъезд своего дома. После этого преступник предположительно сел в машину и скрылся с места ЧП.

Убийцу разыскивают, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Мотивы преступления выясняются.

Александру Костромину 9 февраля должно было исполниться 30 лет. Боксер выступал в весовой категории до 80 килограммов. Он был победителем первенства России, а также взял золото на международном турнире по боксу в Крыму.