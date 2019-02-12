Стал известен гонорар Фьюри за предстоящий реванш с Уайлдером

Стало известно, какую сумму получит бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри за реванш с чемпионом Всемирной боксерской ассоциацией (WBC) Деонтеем Уайлдером, сообщает "Советский спорт"

Спортсмену заплатят $26 млн за поединок, который должен состояться 18 мая в Нью-Йорке.

Соперники уже встречались на ринге в 2018 году. Экс-чемпион мира заявил, что отдал $9 млн, полученные за тот бой, на благотворительность.

"Я отдал свой последний гонорар, но я не занимаюсь благотворительностью ради наклейки на спине. Я сделал это, чтобы помочь людям, но не хочу, чтобы меня за это хвалили и называли мастером добрых дел", — приводит слова Фьюри Mirror.

Тогда поединок завершился вничью.

Ранее американский боксер Джервонта Дэвис защитил титул WBA в весовой категории до 58,96 кг, одержав победу над мексиканцем Уго Руисом.