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Стал известен гонорар Фьюри за предстоящий реванш с Уайлдером 

Газета.Ru + ещё 17 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Стало известно, какую сумму получит бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри за реванш с чемпионом Всемирной боксерской ассоциацией (WBC) Деонтеем Уайлдером, сообщает "Советский спорт".
Спортсмену заплатят $26 млн за поединок, который должен состояться 18 мая в Нью-Йорке.
Соперники уже встречались на ринге в 2018 году. Экс-чемпион мира заявил, что отдал $9 млн, полученные за тот бой, на благотворительность.
"Я отдал свой последний гонорар, но я не занимаюсь благотворительностью ради наклейки на спине. Я сделал это, чтобы помочь людям, но не хочу, чтобы меня за это хвалили и называли мастером добрых дел", — приводит слова Фьюри Mirror.
Тогда поединок завершился вничью.
Ранее американский боксер Джервонта Дэвис защитил титул WBA в весовой категории до 58,96 кг, одержав победу над мексиканцем Уго Руисом.
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Бокс , Тайсон Фьюри , Советский спорт
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