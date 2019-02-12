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Мейвезеру предложили контракт на $80 млн 

Газета.Ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Американский боксер Флойд Мейвейзер заявил, что у него есть предложения об участии в показательных боях на $80 млн  31 декабря боец уже провел одну показательную встречу с японцем Тенсином Насукавой.
Американец одержал победу в первом раунде, заработав $10 млн.
"Удивительно, что изначально мне полагалось $9 млн, но по итогу я заработал десять. Я планирую и дальше участвовать в показательных боях. Тем более, у меня есть предложения на $80 млн", — рассказал Мейвейзер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Боксер также намерен сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по правилам бокса.
Ранее менеджер дагестанца отметил, что хочет получать за поединки Нурмагомедова $50-100 млн
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