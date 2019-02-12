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Харитонова готовят к бою Митрионом с чемпионы мира и ОИ 

Рамблер + ещё 7 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине по греко-римской борьбе Юрий Патрикеев готовит Сергея Харитонова к бою с американцем Мэттом Митрионом. Об этом спарринг-партнер российского бойца ММА кикбоксер Алим Набиев рассказал News.ru.
«Со спаррингами у него проблем нет», — подчеркнул он.
Среди партнеров Харитонова, помимо Патрикеева, Набиев упомянул российского чемпиона мира по панкратиону Рамиса Терегулова, а также белорусских чемпионов мира по тайскому боксу Алексея Игнашова и Дениса Гончаренка.
Кроме того, готовиться к бою с Митрионом Харитонову помогает главный тренер бойцовского клуба «Витязь Fight» Руслан Кривуша.
Бой россиянина Харитонова с американцем Мэттом Митрионом состоится 15 февраля в рамках турнира Bellator 215 в Анкасвилле, штат Коннектикут, США.
38-летний Сергей Харитонов провел 34 боя по смешанным единоборствам, одержав 28 побед. 40-летний Митрион бился по правил ММА 19 раз, проиграв шесть боев.
Комментарии2
Бокс , Сергей Харитонов , Юрий Патрикеев
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