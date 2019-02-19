Федору Емельяненко предложили провести прощальный бой

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести последний поединок в своей карьере в Москве с хорватом Мирко Кропотом. Глава серии по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер предложил Федору подобный вариант завершения карьеры.

В конце января Федор проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, после чего задумался над завершением выступлений. Глава серии предложил Емельяненко встретиться с Мирко Прокопом в своем последнем поединке. Емельяненко уже побеждал Прокопа по очкам в 2005 году.