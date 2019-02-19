Нурмагомедов занялся боксом

Видео с занятия в ринге он опубликовал в Instagram.

Нурмагомедов в последнем бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приёмом и стал обладателем чемпионского пояса в лёгком весе. Сразу после боя в октагоне и за его пределами завязалась драка, в которой приняли участие бойцы и их секунданты.

В частности, Нурмагомедов прямо с площадки прыгнул на команду ирландца, отреагировав на провокацию с её стороны. Это стало причиной того, что россиянин не получил пояс публично, как это принято в ММА. Также в качестве наказания Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, а Макгрегора — на шесть. Кроме того, бойцы выплатили штрафы: 500 тысяч долларов для российского бойца и 50 — для ирландца.

Ранее News.ru сообщал, что Нурмагомедов может провести боксёрский поединок в «Лужниках».