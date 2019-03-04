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Поветкин: нет точной информации, будет ли бой с Усиком 

Чемпионат.com + ещё 16 3 часа назад
Фото: RT на русском
Российский боксёр Александр Поветкин подчеркнул, что он не уверен в том, что бой с Александром Усиком состоится. По словам россиянина, пока точной информации о возможном бое с Усиком нет. «Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. — Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться», — приводит слова Поветкина РИА Курск. Стоит отметить, что ранее промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что перед очной встречей между АЛександром поветкиным и Александром Усиком они могут провести ещё по одному поединку — 18 мая Поветкин может встретиться с Майклом Хантером, а Усик — с Карлосом Такамом.
Интересно, что Александр Поветкин в прошлом боксировал с Карлосом Такамом и одержал над ним победу. В свою очередь Усик в прошлом побеждал Майкла Хантера, та встреча прошла в рамках первого тяжёлого веса.
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Бокс , Александр Поветкин , Александр Усик , РИА Новости
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