Поветкин: нет точной информации, будет ли бой с Усиком

Российский боксёр Александр Поветкин подчеркнул, что он не уверен в том, что бой с Александром Усиком состоится. По словам россиянина, пока точной информации о возможном бое с Усиком нет. «Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. — Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться», — приводит слова Поветкина РИА Курск. Стоит отметить, что ранее промоутер Эдди Хирн подчеркнул, что перед очной встречей между АЛександром поветкиным и Александром Усиком они могут провести ещё по одному поединку — 18 мая Поветкин может встретиться с Майклом Хантером, а Усик — с Карлосом Такамом.

Интересно, что Александр Поветкин в прошлом боксировал с Карлосом Такамом и одержал над ним победу. В свою очередь Усик в прошлом побеждал Майкла Хантера, та встреча прошла в рамках первого тяжёлого веса.