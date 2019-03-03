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Промоутер Усика рассказал подробности возможного боя с Поветкиным 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: RT на русском
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что его клиент, действующий абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и россиянин Александр Поветкин могут провести свои следующие поединки в рамках одного боксёрского вечера, запланированного на 18 мая.
«На 18 мая мы по-прежнему рассматриваем для Усика вариант с Поветкиным, но также есть вероятность, что он встретится с Карлосом Такамом», — приводит слова Хирна Boxing News 24.
Он отметил, что если Поветкин не будет боксировать с Усиком 18 мая, то всё равно выступит на этом вечере бокса.
«В таком случае его соперником может стать Майкл Хантер. А после этих боёв Поветкин и Усик уже встретятся. Суть в том, что перед боем с Усиком Поветкин хочет один раз выступить», — добавил промоутер.
В сентябре 2018 года Поветкин проиграл британскому чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, а Усик отстоял свои титулы в первом тяжёлом весе, победив другого британца — Тони Беллью.
Ранее Хирн высказал мнение, что Поветкин может завершить карьеру в случае поражения от Усика.
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Бокс , Энтони Джошуа , Тони Беллью , Александр Поветкин , Александр Усик
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