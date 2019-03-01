Промоутер Усика высказался о возможном поединке с Поветкиным

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн высказался о возможном поединке украинца с российским тяжеловесом Александром Поветкиным, передает "Советский спорт"

Он отметил, что в команде Усика этот бой считают просто классным, в то время как для Поветкина этот поединок может стать последним в карьере.

"Мы продолжаем переговоры. Это непростой бой для перехода в тяжелый вес, но команде Усика нравится этот поединок.

Поветкин не просто говорит «Дайте мне хорошее предложение — и я его приму». Он думает: «Если я проиграю этот бой, моя карьера закончится. Поэтому я хочу достаточно денег, чтобы знать, что это стоит того.

У Усика же все иначе. Он говорит: „Это классный бой“. Но это реально очень непростой бой для перехода в тяжелый вес», — цитирует Хирна Daily Express.

Ранее эксперт предсказал возможное завершение карьеры Поветкина.