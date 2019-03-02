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Легендарный боксер скончался от рака 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Bob Dear / AP
Известный панамский боксер и бывший чемпион мира Еусебио Педроса скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ESPN.
Спортсмен умер в своем доме в Панаме. Остаток жизни Педроса боролся с раком поджелудочной железы. Соболезнования в связи с утратой бывшего чемпиона мира выразил и один из его соперников — бывший ирландский боксер Барри Макгиган. В своем Twitter-аккаунте он написал: «Для меня было счастьем разделить с ним ринг».
В 1999 году Педроса был включен Международный зал боксерской славы. Он владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 1978 по 1985 год, защитив его 19 раз.
Всего за свою карьеру Педроса провел 48 поединков и одержал 41 победу — из них 25 было добыто посредством нокаута. Также панамский боксер потерпел шесть поражений и провел один поединок, закончившейся ничьей.
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