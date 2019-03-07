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Кличко предложили 40 миллионов долларов за возвращение на ринг, пишут СМИ 

Спорт РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинскому боксеру Владимиру Кличко предложили контракт на 40 миллионов, если спортсмен вернется на ринг, сообщает Sport Arena.
По информации источника, стриминговая платформа DAZN готова заплатить олимпийскому чемпиону, если он проведет три поединка с лидерами мирового бокса.
Все три боя будут организованы в 2019 году и пройдут в мае, сентябре и декабре. Первый поединок может пройти в Германии, а два других — на стадионе "Уэмбли" в Лондоне с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Кличко, которому 25 марта исполнится 43 года, объявил о завершении карьеру в 2017 году, потерпев поражение от Джошуа.
Примечательно, что в январе Кличко опровергал слухи о возможном возобновлении карьеры.
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Бокс , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Владимир Кличко
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