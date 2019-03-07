Кличко предложили 40 миллионов долларов за возвращение на ринг, пишут СМИ

Украинскому боксеру Владимиру Кличко предложили контракт на 40 миллионов, если спортсмен вернется на ринг, сообщает Sport Arena.

По информации источника, стриминговая платформа DAZN готова заплатить олимпийскому чемпиону, если он проведет три поединка с лидерами мирового бокса.

Энтони Джошуа. Все три боя будут организованы в 2019 году и пройдут в мае, сентябре и декабре. Первый поединок может пройти в Германии, а два других — на стадионе "Уэмбли" в Лондоне с британцами Тайсоном Фьюри

Кличко, которому 25 марта исполнится 43 года, объявил о завершении карьеру в 2017 году, потерпев поражение от Джошуа.

Примечательно, что в январе Кличко опровергал слухи о возможном возобновлении карьеры.