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Спенс уверенно победил М. Гарсию и защитил титул чемпиона мира 

Чемпионат.com + ещё 32 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В ночь с 16 на 17 марта мск в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией.
Бой прошёл при полном преимуществе Спенса. В первых раундах Эррол приценивался к сопернику и действовал более аккуратно, а уже с середины боя и практически до финального гонга полностью перерабатывал соперника. По итогам 12-ти раундов все судьи увидели убедительную победу Спенса — 120:108, 120:107 и 120:108.
Таким образом, он защитил титул чемпиона мира и остался непобеждённым, а вот Майки Гарсия потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге.
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