Боксер Ярд попробует отобрать пояс у Ковалева

Всемирная боксерская организация назначила поединок между чемпионом WBO в полутяжелой весовой категории Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом. Дата боя между россиянином и британцем пока не обговаривалась.

Как сообщает пресс-служба боксерской организации, представители сторон должны в течение 30 дней договориться об условиях предстоящего боя. Если соглашение не будут достигнуто, WBO сама назначит торги.

Напомним, что в активе 35-летнего Ковалева 33 победы, из которых 28 — нокаутом. Также он потерпел три поражения при одном ничейном результате. На счету Ярда 18 выигрышей (17 нокаутов). Британец еще ни разу не испытал горечи поражения.