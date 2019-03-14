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Боксер Ярд попробует отобрать пояс у Ковалева 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: mranthonyyarde\Instagram
Всемирная боксерская организация назначила поединок между чемпионом WBO в полутяжелой весовой категории Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом. Дата боя между россиянином и британцем пока не обговаривалась.
Как сообщает пресс-служба боксерской организации, представители сторон должны в течение 30 дней договориться об условиях предстоящего боя. Если соглашение не будут достигнуто, WBO сама назначит торги.
Напомним, что в активе 35-летнего Ковалева 33 победы, из которых 28 — нокаутом. Также он потерпел три поражения при одном ничейном результате. На счету Ярда 18 выигрышей (17 нокаутов). Британец еще ни разу не испытал горечи поражения.
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