RCC расторгла контракт с Александрмо Емельяненко

«С сегодняшнего дня Александр Емельяненко — свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр — боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами», — приводит слова Николая Клименко пресс-служба Russian Cagefighting Championship.