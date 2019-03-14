Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

RCC расторгла контракт с Александрмо Емельяненко 

Чемпионат.com + ещё 10 22 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Исполнительный директор лиги смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship Николай Клименко заявил, что лига расторгла контракт с бойцом Александром Емельяненко.
«С сегодняшнего дня Александр Емельяненко — свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр — боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами», — приводит слова Николая Клименко пресс-служба Russian Cagefighting Championship.
Напомним, что следующий турнир RCC состоится 4 мая в Челябинске. Возглавит его Александр Шлеменко. Кто будет его соперником, пока не известно. Емельяненко свой следующий поединок проведёт в Самаре 10 мая.
Чемпионат.com: последние новости
Уайлдер заработает $100 млн. за три следующих боя по контракту с DAZN Ковалёв припугнул Ярда, пообещав расправиться с ним Усик тренируется к переходу в супертяжёлый вес
Бокс , Александр Емельяненко , Николай Клименко , Александр Шлеменко
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Тутберидзе решила подвинуть Плющенко
Фигурное катание Статьи
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение